Москва11 ноя Вести.Вместе с РФ, США и Украиной в Абу-Даби направилась европейская делегация. Складывается впечатление, что европейцы присматривают за украинской стороной. Об этом заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

К Киеву представлены родители, но которые, так скажем, не могут зайти в дверь, но могут, если что, посоветоваться в кулуарах. … Это показывает что? С одной стороны, мы такие бравые ребята, гоп-стопники - мы что захотим, то и сделаем. С другой стороны, нам надо посоветоваться. Сейчас мы посоветуемся, и тогда мы примем решение, как нам дальше действовать