Порошенко задекларировал около 20 млн долларов доходов от активов за рубежом

Порошенко задекларировал около 20 млн долларов зарубежных доходов Порошенко задекларировал около 20 млн долларов доходов от активов за рубежом

Москва28 окт Вести.Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в сентябре задекларировал почти 20 миллионов долларов (свыше 1,6 млрд рублей) дохода от облигаций из Великобритании. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные дополнительных деклараций.

Из документов следует, что в сентябре Порошенко продал активы в металлах, которые хранил в турецком банке Turkiye Vakiflar Bankasi T​​​.A.O. в Стамбуле. За это он выручил 19 миллионов долларов (более 1,5 млрд рублей).

Еще около 600 тысяч долларов (48,3 млн рублей) составили проценты на счеты в иностранных банках. Также Порошенко продал активы ценных бумаг расположенной в Британии компании Vodafone Group Public Limited Company на сумму 40,2 тыс. долларов (3,2 млн рублей), и активы американской компании MGM Resorts International на сумму 235,2 тысячи долларов (18,9 млн рублей).

За два осенних месяца, как следует из материала, суммарный доход бывшего украинского президента составил около 20,5 млн долларов (свыше 1,65 млрд рублей).

Помимо этого, Порошенко приобрел 800 ценных бумаг австрийского банка Kathrein Privatbank AG, стоимость которых по нынешнему курсу составляет около 783 тыс. долларов.