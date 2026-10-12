Посчитали, что им не нужно: военный эксперт об отставании США в сфере БПЛА Военный эксперт Дандыкин объяснил причину отставания США в сфере БПЛА

Москва12 окт Вести.США отстали в производстве и применении на поле боя небольших дронов, так как не считали их необходимыми для себя. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" военный эксперт Василий Дандыкин.

Он указал, что Штаты строят и применяют в первую очередь крупные беспилотники.

На мой взгляд, американцы – они, все-таки, по сути своей глобалисты во всем: большие корабли, большие дроны. Дроны действительно большие, у них дроны, которые летают над нашим Черным морем – они летят долго, и они работают, и они в этом деле очень продвинулись. А что касается дронов, которые работают непосредственно над полями – FPV-дронов и так далее, – здесь поотстали. Они считали, что этого (больших дронов. – Прим. ред.) достаточно для того, чтобы решать задачи отметил Дандыкин

Это же, по словам эксперта, касается и морских безэкипажных катеров – БЭКов.

Потому что если на Украине у киевского режима небольшие БЭКи, которые они использовали – и на первых порах очень эффективно, – то у американцев сейчас уже выходят безэкипажные корабли большим водоизмещением – за 2 тыс. тонн. Вот это есть – большие машины, большие корабли, большие дроны, которые стоят за 200 млн долларов сказал эксперт

По его мнению, необходимость в разных типах беспилотников ясно обозначилась в ходе проведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Они как-то это дело упустили – наверное, они посчитали, что это им не нужно. А ситуация в зоне специальной военной операции показала – впервые, наверное, потому что где-то дроны и раньше применялись, применялись и в Карабахе, израильские дроны в том числе, – что нужны другие дроны. Нужны тактические дроны, которые работают сейчас, оперативно-тактические, дроны-камикадзе отметил Дандыкин

При этом, по словам эксперта, Украина и ее западные спонсоры изначально в какой-то степени опередили Россию в производстве и применении дронов на поле боя, и нашей стране пришлось это наверстывать.

Понимание пришло, что это другая ипостась в тактическом применении, другая ипостась боевых действий. Это дроны не только воздушные – дроны наземные, и они применяются и для эвакуации раненых, и для отправки каких-то боеприпасов, и для стрельбы на земле. Естественно, это и безэкипажные катера. Мы, в общем-то, объективно пошли вдогонку подытожил Дандыкин

Ранее сильное отставание США в производстве беспилотников признали в Пентагоне.