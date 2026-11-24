Москва24 нояВести.ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских беспилотников на автовокзал в Донецке, в результате чего ранения получили восемь человек. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.
Установлено, что вследствие ударов украинских боевиков по автовокзалу "Южный" пострадали 8 мирных жителей. Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизыотмечается в сообщении
Также устанавливаются лица из числа военнослужащих ВСУ и их пособников, которые причастны к совершению преступления.
Ранее водитель одного из автобусов рассказал, как его напарник получил ранение при взрыве во время атаки.