Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автовокзал в Донецке

После атаки ВСУ на автовокзал в Донецке возбудили дело о теракте Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автовокзал в Донецке

Москва24 ноя Вести.ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских беспилотников на автовокзал в Донецке, в результате чего ранения получили восемь человек. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.

Установлено, что вследствие ударов украинских боевиков по автовокзалу "Южный" пострадали 8 мирных жителей. Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы отмечается в сообщении

Также устанавливаются лица из числа военнослужащих ВСУ и их пособников, которые причастны к совершению преступления.

Ранее водитель одного из автобусов рассказал, как его напарник получил ранение при взрыве во время атаки.