Мужчина напал на девочек после детской ссоры на площадке в Йошкар-Оле В Йошкар-Оле мужчина напал на школьниц из-за ссоры детей

Москва14 окт Вести.В Йошкар-Оле мужчина набросился на двух девочек после того, как между детьми вспыхнула ссора на игровой площадке. Подозреваемый задержан. Об этом сообщило издание "Известия".

В Йошкар-Оле мужчина напал на двух девочек после ссоры между детьми на игровой площадке, схватив одну из них за шею и угрожая расправой говорится в публикации

Все началось во время игры на детской площадке. Как рассказал Алексей, отец пострадавшей девочки, семилетняя Софья поссорилась с его 10-летней дочерью Машей, ударила ее в живот, а потом и по лицу. Маша в ответ пнула обидчицу, после чего Софья пошла к своему подъезду.

Чтобы помириться, Маша догнала младшую подругу. В этот момент из подъезда выскочил отец Софьи. Выслушав жалобу дочери, он схватил Машу за шею, а потом начал бить ее подругу.

Судя по всему, мужчина был пьян. На опубликованных кадрах происшествия видно, как он кричит на детей, угрожает "размазать их по стенке" и требует, чтобы они больше не приходили на площадку.

Маша прошла медэкспертизу - у нее зафиксированы ушибы. Родители пострадавшей девочки обратились в полицию, прокуратуру и Следственный комитет.

Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. Он задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.