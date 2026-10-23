Уголовное дело возбуждено после нападения на корреспондента "Вестей" в Реутове

После нападения на корреспондента "Вестей" возбуждено дело по двум статьям УК РФ Уголовное дело возбуждено после нападения на корреспондента "Вестей" в Реутове

Москва23 окт Вести.После нападения на корреспондента "Вести-Москва" Ксению Климину в Реутове возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Также после обнародованных СМИ сведений расследование будет проводиться в рамках статьи УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Преступление произошло днем 22 октября, в четверг. Климина в составе съемочной группы выполняла редакционное задание по сбору информации о возможном незаконном производстве продуктов питания.

Осознавая, что действия журналиста носят законный характер, злоумышленница нанесла пострадавшей телесные повреждения. Следственным органом по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ и ч.1 ст. 236 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

К журналистам обратились жильцы многоквартирного дома, в полуподвальном помещении которого оборудован цех по производству корейских закусок. Граждане утверждают, что запах и шум предприятия проникают в квартиры и буквально мешают им жить.