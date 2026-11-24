Москва24 нояВести.На обломках БПЛА, атаковавшего автовокзал "Южный" в центре Донецка, обнаружена маркировка спутниковой системы Starlink. Об этом сообщила информационная служба "Вести".
Отмечается, что рядом с воронкой следователи нашли аккумуляторы и платы от беспилотного летательного аппарата ВСУ.
Рядом с воронкой от попадания сотрудники Следственного комитета нашли платы и аккумуляторы от беспилотника противника… На фрагментах маркировка глобальной спутниковой системы Starlinkговорится в публикации
При осмотре места ЧП были также обнаружены фрагменты, которые, вероятно, принадлежат ударному БПЛА самолетного типа иностранного производства. У них есть характерные признаки. Все обломки будут отправлены на экспертизу.
В прокуратуре Донецкой Народной Республики продолжает работать горячая линия для оперативной правовой помощи пострадавшим и их родственникам.
Ранее сообщалось, что около 7 утра беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автовокзал "Южный" в центре Донецка. По данным Минздрава ДНР, из семи раненых четверых госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще трое лечатся амбулаторно.