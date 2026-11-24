"Стекла, дым, паника": охранник описал атаку ВСУ на автовокзал в Донецке Охранник автовокзала в Донецке рассказал подробности атаки БПЛА ВСУ

Москва24 ноя Вести.Охранник атакованного автовокзала в Донецке Вячеслав Дуга рассказал корреспонденту ИС "Вести" подробности произошедшего.

По его словам, день проходил спокойно, и вдруг послышался хлопок, после которого началась паника.

Я был на втором этаже, ничего не предвещало. Не было шумов каких-то лишних, все нормально. Я спускаюсь вниз, подхожу уже к дверям — хлопок. Ну, а дальше стекла, дым, паника. Что произошло? Надо было быстро решать, что делать, чем-то помочь вспоминает мужчина

Он сообщил, что сотрудники автовокзала сразу бросились помогать: завели людей внутрь и позвонили в скорую.

По последним данным, в результате удара по автовокзалу пострадали не менее восьми человек. Из них четверо попали в больницу.