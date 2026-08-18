Москва18 авг Вести.Бесцеремонный нажим Евросоюза на Сербию будет только нарастать. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Дипломат отметил, что ЕС ждет от Белграда смены позиции по санкциям против России.

Естественно, осознаем, что в нынешних условиях совершенно бесцеремонный нажим на Белград со стороны Брюсселя, со стороны ведущих стран Европейского Союза, был, есть и будет только нарастать. Прежде всего, это отношения с Россией. До сих пор Евросоюз, не добиваясь здесь каких-либо результатов, требует свернуть эти отношения, значительно их сократить и надеется заставить Белград в конце концов примкнуть к санкциям