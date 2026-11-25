Посол РФ в Вене Грозов: Австрия сама отказалась от роли "честного брокера"

Посол Грозов раскрыл, почему переговоры по Украине не могут пройти в Австрии Посол РФ в Вене Грозов: Австрия сама отказалась от роли "честного брокера"

Москва25 ноя Вести.Россия не считает Австрию подходящей площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта, поскольку эта европейская страна по собственной инициативе отказалась от роли "честного брокера".

Об этом рассказал "Известиям" посол РФ в Вене Андрей Грозов.

По его словам, Австрия активно поддерживает антироссийские санкции и оказывает финансовую и гуманитарную помощь Киеву.

При нынешнем политруководстве Вена утратила для нас статус авторитетной переговорной площадки, самовольно отказавшись от роли "честного брокера" сказал Грозов

Дипломат отметил, что готовность Австрии стать посредником в организации переговорного процесса пока не подтверждается на деле. Страна предложила себя в качестве площадки для мирных переговоров, но никаких сообщений в адрес посольства России по этому вопросу не поступало.

Грозов также прокомментировал выдвинутую главой МИД Австрии инициативу сформировать переговорный мандат для контактов с Россией. В представленном партнерам по Евросоюзу (ЕС) документе австрийская сторона предлагает использовать санкции в качестве инструмента переговоров. По мнению посла РФ в Вене, такой подход свидетельствует не о стремлении к достижению мира, а о намерении согласовать приоритеты в рамках ЕС.

Кроме Австрии о готовности принять переговоры по Украине на своей территории заявили Швейцария и Словакия. В парламенте Италии также считают возможным проведение следующего раунда переговоров в Риме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока рассматривает Абу-Даби в качестве площадки для очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине.