Посол Корчунов: ученых тревожит повышение средней температуры на Шпицбергене Посол РФ в Норвегии: ученые бьют тревогу из-за климата на архипелаге Шпицберген

Москва6 сен Вести.Ученые бьют тревогу из-за повышения средней температуры воды на Шпицбергене, рассказал посол России в Норвегии Николай Корчунов в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Ученые бьют тревогу по поводу изменения климата. Сейчас средняя температура воды на Шпицбергене на 3 градуса выше среднегодовых за последние 20 или 30 лет, что отчетливо говорит о том, что действительно архипелаг испытывает серьезное воздействие из-за изменения климата отметил посол

Ранее посол Исламской Республики Пакистан в РФ Файсал Ниаз Тирмизи заявил, что глобальное потепление является главной проблемой человечества. И этот эффект приводит к таким трагедиям, как в Непале.