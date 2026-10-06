Посол РФ: Чехия официально не осудила героизацию нацистов на Украине Чехия возмущается героизацией нацистов Киевом, но официально не осуждает

Москва6 окт Вести.Официальные лица Чехии выражали возмущение из-за случаев героизации нацистских пособников на Украине, но на официальном уровне осуждения не последовало.

Об этом сообщила посол России в республике Анна Пономарева агентству РИА Новости.

Некоторые чешские официальные представители действительно выражали возмущение в связи с последними вопиющими случаями героизации нацистских пособников на Украине рассказала Пономарева

Однако, по ее словам, единогласного осуждения подобных действий киевского режима на официальном уровне так и не прозвучало. Пономарева добавила, что Прага во многом забывает трагические уроки истории, хотя после окончания Второй мировой войны Чехословакия еще долгое время "имела дело" с бандеровскими преступниками на собственной территории.

Чехия, кстати, традиционно голосует против российской резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" заключила посол

Между тем, ранее в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского пожаловались на возросшую враждебность поляков по отношению к украинцам. Отношения между странами резко обострились после решения Киева присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование "Имени героев УПА" (УПА запрещена в России как экстремистская).