Москва6 окт Вести.Европа предпочитает не обращать внимание на героизацию нацистов киевским режимом. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

Нацистов героизируют. Европа на это смотрит спокойно, закрывая глаза. И я думаю, что в ближайшем времени мы не увидим никакой реакции именно Европейского союза, разве что только Польши, если это будет касаться тех нацистов "Галичины", которые так или иначе участвовали в уничтожении польского населения. Вот здесь могут появиться вопросы. Но, судя по всему, в нашем случае, когда буквально вчера был захоронен очередной нацист из "Галичины", Польша ничего не скажет