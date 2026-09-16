В Европарламенте заявили о нежелании ЕС замечать чествование нацистов на Украине Евродепутат Мариани: ЕС отказывается замечать чествование нацистов на Украине

Москва16 сен Вести.Европейский союз (ЕС) часто произносит слова осуждения, однако забывает об этом, когда речь идет о восхвалении нацистских преступников на Украине, заявил депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани, сообщает РИА Новости.

На позицию ЕС не повлиял даже дипломатический конфликт между Киевом и Варшавой, отметил Мариани.

Единодушное осуждение, которым ЕС любит размахивать, почему-то отсутствует, когда Украина господина Зеленского чествует известных нацистских пособников и антисемитов приводит РИА Новости слова Мариани

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что украинский конфликт необходимо завершить так, чтобы нацизма в Европе больше не было.