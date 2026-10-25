Посол Кранс заявил об интересе НАТО к Новой Зеландии для организации шпионажа

Посол РФ объяснил интерес НАТО к Новой Зеландии Посол Кранс заявил об интересе НАТО к Новой Зеландии для организации шпионажа

Москва25 окт Вести.НАТО рассматривает Новую Зеландию как потенциальную площадку для размещения средств мониторинга в Тихом океане и проведения космических запусков. Такое мнение выразил посол России в Веллингтоне Станислав Кранс в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, Новая Зеландия может играть преимущественно вспомогательную роль в деятельности альянса.

Она представляет интерес для североатлантического альянса как "политический голос", место для возможного развертывания средств мониторинга активности "потенциального противника" в этой части Тихого океана и как площадка для космических запусков сказал Кранс

Кранс подчеркнул, что обеспокоенность Москвы вызывает не политика Веллингтона сама по себе, а стремление НАТО расширить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что представители Новой Зеландии, Австралии и Канады "беснуются" в кулуарах международных встреч. По его словам, они выражают крайнюю враждебность против России.