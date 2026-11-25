Посол РФ отверг обвинения Польши в нарушении ее воздушного пространства Посол РФ: обвинения в нарушении воздушного пространства Польши безосновательны

Москва25 ноя Вести.Посол России в Польше Геннадий Михно заявил, что обвинения в причастности российской стороны к инцидентам с нарушением польского воздушного пространства безосновательны.

В российском посольстве подчеркнули, что РФ считает практику выдвижения против России обвинений на основе предвзятых предположений, продиктованных политической ситуацией, совершенно неприемлемой.

Посол России самым решительным образом отверг обвинения против Российской Федерации как безосновательные, беспочвенные и не подкрепленные доказательствами отмечается в Telegram-канале посольства

В дипмиссии уточнили, что характер риторики Польши носит открыто русофобский характер, а ее цель - усилить антироссийские настроения в стране и ухудшить двусторонние отношения.

24 ноября МИД Польши вызвало Михно на фоне якобы нарушения воздушного пространства 20 ноября.