Посол РФ рассказал о проблемах в процессе доставки машин скорой помощи на Кубу Посол Коронелли сообщил о трудностях доставки автомобилей скорой помощи на Кубу

Москва4 окт Вести.Доставка российских автомобилей скорой помощи на Кубу была осложнена значительными логистическими трудностями. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.

Он отметил, что проблемы были обусловлены в том числе и блокадой, которую Соединенные Штаты ввели против Кубы.

После долгого и непростого пути эти автомобили прибыли на Кубу вопреки бесчеловечной торгово-экономической, финансовой и энергетической блокаде, введенной правительством США. Этот гуманитарный груз - свидетельство исторических уз дружбы и солидарности, объединяющих наши братские народы сказал Коронелли

По словам дипломата, России удалось доставить в республику машины и другие виды гуманитарной помощи, несмотря на трудности.

В посольстве РФ на Кубе накануне рассказали, что на остров были доставлены три автомобиля скорой помощи и легковой автомобиль "Лада Искра".