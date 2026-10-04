В посольстве РФ рассказали о передаче Кубе трех машин скорой помощи Посольство: Россия передала Кубе автомобили скорой помощи

Москва4 окт Вести.Россия передала Кубе три автомобиля скорой помощи и легковой автомобиль "Лада Искра". Об этом сообщило посольство РФ на Кубе.

Машины, как уточняется, предназначены для медицинских учреждений Гаваны, а также провинций Матансас и Сантьяго-де-Куба.

После долгого и непростого пути эти автомобили прибыли на Кубу вопреки бесчеловечной торгово-экономической, финансовой и энергетической блокаде, введенной правительством США. Этот гуманитарный груз - свидетельство исторических уз дружбы и солидарности, объединяющих наши братские народы приводит диппредставительство слова посла России на Кубе Виктора Коронелли

Договоренности о передаче автомобилей удалось достигнуть во время визита на Кубу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в ноябре 2025 года​​​.

Ранее директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин отметил, что Вашингтон ужесточил санкции против Кубы и специально поставил страну на грань выживания.