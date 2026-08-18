В Сербии не обсуждали вопрос введения виз для россиян Посол РФ в Сербии: вопрос введения виз для россиян даже не поднимался

Москва18 авг Вести.Вопрос введения для россиян виз для посещения Сербии Белградом не поднимался. Об этом информационной службе "Вести" заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

В официальном плане я могу сказать о том, о чем говорили и говорят со мной руководители Сербии: такой вопрос не только не закрыт, но он и не поднимался. А то, что кого-то настраивают, может быть, каких-то представителей парламента, которые неожиданно делают заявления, чтобы отметиться и получить галочку или плюс в Европейском Союзе, это совершенно другой вопрос, это, как говорится, вопрос чистого политиканства. В официальном плане, в наших отношениях в повестке этих отношений данный вопрос не стоит сказал дипломат

Ранее о том, что введение виз для российских граждан до момента присоединения к Шенгенскому соглашению не рассматривается, заявил сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович.