ТАСС: киевских танцоров отправляют на передовую ТАСС: киевских танцоров и артистов отправляют на фронт

Москва18 авг Вести.Киевские военкоматы снимают бронь с ведущих артистов, танцоров и руководителей хореографических коллективов, после чего направляют их в штурмовые подразделения на передовую, несмотря на отсутствие у многих из них боевого опыта. Об этом сообщили в российских силовых структурах агентству ТАСС.

В Киеве снимают бронь с ведущих артистов, танцоров и руководителей хореографических коллективов города сказал собеседник агентства

По словам источника, под мобилизацию попали десятки представителей культуры, которые ранее считались важными для города и имели отсрочку. Он пояснил, что такие меры связаны с необходимостью пополнения резервов в подразделениях, участвующих в боевых действиях.

Источник также отметил, что большинство мобилизованных танцоров и балетмейстеров не проходили базовую военную подготовку, а их профессиональные навыки, годами отрабатывавшиеся на сцене, не имеют практического применения в окопах.

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что сами артисты, по их словам, готовы помогать фронту волонтерской деятельностью или выступлениями, однако перспектива отправки в штурмовые подразделения вызывает у них панику и непонимание.

Ранее сообщалось, что принудительная мобилизация на Украине вызвала серьезные проблемы в сельскохозяйственной отрасли. Из-за действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в стране практически не осталось трактористов и комбайнеров.