Москва18 авгВести.Киевские военкоматы снимают бронь с ведущих артистов, танцоров и руководителей хореографических коллективов, после чего направляют их в штурмовые подразделения на передовую, несмотря на отсутствие у многих из них боевого опыта. Об этом сообщили в российских силовых структурах агентству ТАСС.
В Киеве снимают бронь с ведущих артистов, танцоров и руководителей хореографических коллективов городасказал собеседник агентства
По словам источника, под мобилизацию попали десятки представителей культуры, которые ранее считались важными для города и имели отсрочку. Он пояснил, что такие меры связаны с необходимостью пополнения резервов в подразделениях, участвующих в боевых действиях.
Источник также отметил, что большинство мобилизованных танцоров и балетмейстеров не проходили базовую военную подготовку, а их профессиональные навыки, годами отрабатывавшиеся на сцене, не имеют практического применения в окопах.
Кроме того, собеседник агентства сообщил, что сами артисты, по их словам, готовы помогать фронту волонтерской деятельностью или выступлениями, однако перспектива отправки в штурмовые подразделения вызывает у них панику и непонимание.
Ранее сообщалось, что принудительная мобилизация на Украине вызвала серьезные проблемы в сельскохозяйственной отрасли. Из-за действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в стране практически не осталось трактористов и комбайнеров.