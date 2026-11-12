РИА Новости: военные Украины учат террористов в Африке работе с беспилотниками

Посол РФ заявил, что украинские военные учат террористов в Африке работе с БПЛА РИА Новости: военные Украины учат террористов в Африке работе с беспилотниками

Москва12 ноя Вести.Украинские военные специалисты учат в регионе Сахель местные боевые и террористические группировки управлять боевыми дронами.

Об этом сообщил РИА Новости посол России в Алжире Алексей Соломатин.

В Африке работают украинские офицеры, которые обучают использованию беспилотников​​​. Они поддерживают не государства, а вооруженные формирования и террористические группировки, выступающие против государств и демократии сказал дипломат

Сахель - обширный регион Африки к югу от Сахары. На протяжении многих лет там действуют террористические группировки, в том числе связанные с международными джихадистскими организациями.

Ранее стало известно, что Алжир направит военных в Нигер для защиты совместных экономических интересов.