Москва12 нояВести.Украинские военные специалисты учат в регионе Сахель местные боевые и террористические группировки управлять боевыми дронами.
Об этом сообщил РИА Новости посол России в Алжире Алексей Соломатин.
В Африке работают украинские офицеры, которые обучают использованию беспилотников. Они поддерживают не государства, а вооруженные формирования и террористические группировки, выступающие против государств и демократиисказал дипломат
Сахель - обширный регион Африки к югу от Сахары. На протяжении многих лет там действуют террористические группировки, в том числе связанные с международными джихадистскими организациями.
Ранее стало известно, что Алжир направит военных в Нигер для защиты совместных экономических интересов.