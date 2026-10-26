Алжир направит военных в Нигер для защиты совместных экономических интересов Алжирские военные помогут Нигеру защитить энергетические проекты

Москва26 окт Вести.Президент Алжира Абдельмаджид Теббун распорядился направить военное подразделение в Нигер для защиты совместных энергетических и экономических интересов. Об этом сообщила канцелярия главы алжирского государства.

Накануне верхняя палата парламента Алжира единогласно одобрила отправку военных для содействия в борьбе с террористическими группировками.

Ранее государственная компания Sonatrach заключила соглашение с властями Нигера о геологоразведке на нефтяных месторождениях в провинции Кафра. Кроме того, страны подписали протокол о сотрудничестве в военной сфере и безопасности.