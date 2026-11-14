Москва14 ноя Вести.Власти Ливии одобрили возобновление работы генконсульства России в Бенгази, заявил посол России в Ливии Айдар Аганин в интервью РИА Новости.

Возобновление работы консульства требует принятия правительственного указа и завершения ряда официальных процедур, уточнил посол.

Мы получили в июне одобрение правительства Ливии и работаем над завершением необходимых процедур приводит РИА Новости слова Аганина

Президент Владимир Путин на встрече с главой Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи подчеркнул, что российско-ливийский товарооборот продолжает расти, несмотря на непростую международную и экономическую обстановку. Путин назвал Ливию давним партнером России в Африке.