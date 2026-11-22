Посол России: нефтегазовая миссия России и Аргентины может пройти в 2027 году Посольство России допустило скорое проведение нефтегазовой миссии с Аргентиной

Москва22 ноя Вести.Новая нефтегазовая бизнес‑миссия между Россией и Аргентиной может состояться в аргентинской провинции Неукен в июне 2027 года. Стороны ведут переговоры по этому вопросу, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в беседе с "Известиями".

С учетом успешно проведенной предыдущей миссии (29–30 сентября 2026 года) рассматривается возможность организации аналогичного мероприятия при содействии Торгпредства и Ассоциации индустриальных парков Аргентины в июне 2027 года в провинции Неукен приводят "Известия" слова посла

Формат возможной бизнес-миссии в 2027 году пока не определен. Однако провинция Неукен выбрана не случайно: там расположена большая часть Вака-Муэрта - одной из крупнейших в мире сланцевой нефтегазовой формации.

Аргентина заинтересована в том, чтобы наращивать добычу нефти и газа в этой провинции, но для полноценной разработки аргентинцам требуется оборудование, новые скважины и инфраструктура. Это открывает новые возможности для российских поставщиков оборудования.

Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что в страну вернутся российские нефтяные компании и помогут развитию ливийской энергетики.