Посол Степанов рассказал о попытках вернуть Ан-124, заблокированный в Канаде Посол РФ Степанов призвал вернуть заблокированный в Канаде Ан-124 владельцу

Москва7 окт Вести.Авиакомпания "Волга-Днепр" добивается возвращения самолета Ан-124, который Канада удерживает с 2022 года. Об этом сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

В беседе с "Известиями" он подчеркнул, что российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры в случае конфискации борта.

Компания продолжает добиваться возвращения воздушного судна правовыми средствами. Наша позиция неизменна: самолет должен быть возвращен владельцу сказал Степанов

Он также отметил, что Россия незамедлительно ответит, если Канада решит конфисковать ее активы.

Российский транспортный самолет в феврале 2022 года прилетел в Торонто с грузом экспресс-тестов на COVID-19 из Китая. Затем Канада закрыла воздушное пространство для российских бортов, из-за чего самолет не смог покинуть аэропорт.