Посол заявил, что Москва ответит Канаде на возможную конфискацию активов РФ Посол Степанов: Москва примет меры в случае конфискации Канадой активов РФ

Москва7 окт Вести.Россия незамедлительно даст ответ, если Канада решит конфисковать ее активы. Об этом в беседе с "Известиями" рассказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Он отметил, что канадская сторона приблизилась к принятию законов, которые могут позволить конфисковать активы России.

Сложно сказать, что авторы подразумевают под "российскими активами" и где в Канаде они их хотят искать… Такие действия незаконны и вызовут незамедлительный ответ с нашей стороны заявил Степанов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Брюсселе осознают неизбежность юридического преследования за изъятие замороженных на Западе российских активов. Он добавил, что Москва задействует все юридические средства и будет преследовать до конца тех, кто попытается это сделать.