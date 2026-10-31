NTV: посол Украины в ФРГ отказался от участия в мероприятии, где будет Мендель

Посол Украины в ФРГ отказался от участия в мероприятии АдГ из-за Мендель NTV: посол Украины в ФРГ отказался от участия в мероприятии, где будет Мендель

Москва31 окт Вести.Посол Украины в Берлине Алексей Макеев получил приглашение на панельную дискуссию 4 ноября, организатором которой выступила фракция "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге. Однако глава дипмиссии отказался от участия из-за того, что там будет бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, сообщил телеканал NTV.

Мероприятие получило название "Швейцария Востока. Видение мирной Украины". В числе его участников заявлены сопредседатель АдГ Тино Хрупалла, Мендель, а также замруководителя и внешнеполитический эксперт фракции АдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер.

Согласно анонсу, темой дискуссии станет анализ рисков и подоплеки дипломатических инициатив по урегулированию украинского конфликта. Также участники намерены обсудить шансы на достижение мира и вызовы на пути к нему. Планируется, что Мендель поделится своими соображениями насчет дальнейшего развития ситуации на ее родине.