Посол Зыков: народ Северной Македонии очень хорошо относится к России Посол Зыков рассказал об отношении народа Северной Македонии к России

Москва15 ноя Вести.Народ Северной Македонии очень хорошо относится к русскому языку, культуре и России в целом, заявил посол России в Северной Македонии Дмитрий Зыков в интервью РИА Новости.

Отношения между Россией и Северной Македонией оказались в нынешнем состоянии из-за шагов Скопье, действующего по западной указке, отметил посол.

Я всегда об этом говорю, буду говорить, что мы видим очень хорошее отношение македонского народа к России, к посольству, к его сотрудникам, ко всему, что связано с Россией, с русским языком, русской культурой, образованием, вообще со всем приводит РИА Новости слова Зыкова

Директор второго европейского департамента МИД Юрий Пилипсон подчеркнул, что Северная Македония взяла курс на безусловное следование антироссийским установкам Европейского союза и НАТО. Количество россиян, приезжающих в Северную Македонию, и до этого скромное, сократилось из-за действий Скопье более чем в пять раз.