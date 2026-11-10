Посольство РФ в Австрии заявило о лжи экс-посла Украины о планах России в Европе

Посольство РФ в Австрии ответило на слова экс-посла Украины о планах России в ЕС Посольство РФ в Австрии заявило о лжи экс-посла Украины о планах России в Европе

Москва10 ноя Вести.Россия заинтересована в нормальных отношениях с европейскими странами на основе уважения взаимных интересов, в том числе в области безопасности. Об этом заявили в посольстве России в Австрии, отвечая на заявления бывшего посла Украины Василия Химинца о якобы планах РФ по дестабилизации Европы.

Поводом для комментария стало прощальное интервью Химинца австрийской газете Die Presse.

В посольстве назвали эти утверждения ложными и написали, что Химинец, уволенный еще в августе 2026 года, не сказал "ничего нового".

Отметим - наша страна заинтересована в нормальных отношениях с европейскими государствами на основе уважения интересов, в том числе в области безопасности, что неоднократно подтверждалось нами на самом высоком уровне говорится в публикации в Telegram-канале дипведомства

Российские дипломаты заявили, что не могут оставить без ответа тезисы Химинца о международном праве, конфликте на Украине и отношениях с Россией. В диппредставительстве указали, что Химинец, рассуждая о международном праве, не упомянул события 2014 года, в том числе силовую операцию Киева на Донбассе и трагедию в Одессе. Также в посольстве заявили о запрете русского языка и русскоязычных СМИ на Украине, преследовании канонического православия и насаждении нацистской идеологии.

Кроме того, в сообщении сказано, что экс-посол умолчал о первопричинах конфликта, включая госпереворот на Украине, радикальные антироссийские лозунги и хищение российских энергоресурсов.

Ранее в Госдуме оценили заявления Лондона о восстановлении диалога с Москвой.