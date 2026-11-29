Посольство РФ в Канаде: массовый голод в СССР в 1930-х затронул разные народы Посольство РФ раскритиковало попытки Киева исказить историю голода 1930-х в СССР

Москва29 ноя Вести.Поддержка стран Запада не дает Киеву права искажать историю голода в Советском Союзе в начале 1930-х годов, говорится в опубликованном в соцсети X заявлении посольства России в Канаде.

Таким образом дипломаты отреагировали на дискуссии в североамериканской стране по поводу того, что спровоцированная неурожаем массовая гибель от голода граждан Советского Союза была геноцидом исключительно украинцев.

Западная поддержка не дает Киеву монополию на историческую трагедию. Присвоение себе трагедии великого голода и переписывание истории аморальны и кощунственны по отношению к памяти миллионов жертв в России, Белоруссии, Казахстане и Молдавии подчеркнули в дипмиссии

К публикации дипломаты приложили заявление посольства от ноября 2022 года, где приводятся исторические факты о голоде в СССР 1930-х годов и опровергнут миф о "голодоморе" как геноциде украинцев.

В документе также отмечается, что канадские правительства одно за другим предпочитают верить дезинформации и поддерживают нарратив ультранационалистов из украинской диаспоры, тем самым "способствуют распространению антиисторической лжи".

Массовый голод, охвативший в 1932–1933 годах территории СССР, был катастрофой общесоюзного масштаба и произошел вследствие комплекса факторов на фоне последствий негативной международной экономической конъюнктуры.

В 2006 году Верховная рада объявила голод актом геноцида украинского народа, В России такие действия сочли попыткой переписать историю, так как трагедия затронула не только регионы современной Украины, но и центральное Черноземье, юг Урала, Северный Кавказ, Поволжье, Западную Сибирь, а также Белоруссию и Казахстан.

Как заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" (опубликована в декабре 2025 года), блеф о "голодоморе" на Украине, выдуманный ведомством министра пропаганды нацисткой Германии Йозефа Геббельса и распространенный по миру США в годы холодной войны, является одной из главных политико-пропагандистских мистификаций XX–XXI веков.

Европарламент в феврале 2022 года принял резолюцию о признании "голодомора" геноцидом украинского народа.

Аналогичное решение приняли парламенты нескольких стран, в частности, Германии и Франции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это пустой и бессмысленной акцией, организованной в угоду Киеву, которая является примером откровенных спекуляций со стороны Парижа.