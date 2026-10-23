РИА Новости: посольство РФ в Швейцарии заявило об отсутствии приглашения на ВЭФ

Посольство РФ в Швейцарии не получило приглашения для участия в ВЭФ РИА Новости: посольство РФ в Швейцарии заявило об отсутствии приглашения на ВЭФ

Москва23 окт Вести.Россия не получала приглашение на Всемирный экономический форум в Давосе, хотя организаторы сообщили об участии всех стран G20. Об этом РИА Новости сообщило посольство РФ в Швейцарии.

Посольство Российской Федерации в Швейцарии не получало от организаторов Всемирного экономического форума в Давосе приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2027 году сообщили в дипмиссии

ВЭФ - неправительственная международная организация, которая объединяет политических лидеров и руководителей крупнейших компаний стран G7 и G20, а также ведущих экспертов-экономистов. Организаторы конференции уже который год подряд отказывают в аккредитации СМИ из России.

Ранее посольство России в Берне заявило, что демонизация РФ швейцарскими властями и антироссийские подходы местных СМИ вышли на новый уровень. В связи с этим Москва окончательно перестала воспринимать конфедерацию как нейтральное государство.