Минэнерго РФ оценило экспорт угля на восток в 123-125 млн тонн в 2026 году

Поставки угля из РФ в восточные страны выходят на новый уровень Минэнерго РФ оценило экспорт угля на восток в 123-125 млн тонн в 2026 году

Москва15 окт Вести.Объем российского угля, экспортируемого из страны в восточном направлении, в 2026 году составит около 123 – 125 млн тонн. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов.

По этому году мы оцениваем с увеличением объема вывоза на восток примерно 123-125 миллионов тонн сказал Исламов в ходе Международного форума "Российская энергетическая неделя"

По его словам, такой показатель все равно недостаточен и требует увеличения.

Ранее сообщалось, что поставки российского угля во Вьетнам увеличились в январе-сентябре 2026 года почти в два раза в годовом выражении до 9,9 млн тонн.