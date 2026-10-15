Москва15 октВести.Объем российского угля, экспортируемого из страны в восточном направлении, в 2026 году составит около 123 – 125 млн тонн. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов.
По этому году мы оцениваем с увеличением объема вывоза на восток примерно 123-125 миллионов тоннсказал Исламов в ходе Международного форума "Российская энергетическая неделя"
По его словам, такой показатель все равно недостаточен и требует увеличения.
Ранее сообщалось, что поставки российского угля во Вьетнам увеличились в январе-сентябре 2026 года почти в два раза в годовом выражении до 9,9 млн тонн.