"Ведомости": экспорт российского угля во Вьетнам вырос почти в два раза

"Ведомости": Россия резко увеличила поставки угля во Вьетнам "Ведомости": экспорт российского угля во Вьетнам вырос почти в два раза

Москва14 окт Вести.Поставки российского угля во Вьетнам увеличились в январе-сентябре 2026 года почти в два раза в годовом выражении до 9,9 млн тонн, пишут "Ведомости" со ссылкой на агентство Argus.

Поставки угля идут нарастающим темпом: особенно заметным ускорение стало в середине года, а в сентябре экспорт подскочил почти в три раза до 1,2 млн тонн.

Отдельной строкой аналитики выделяют поставки через сахалинский порт Шахтерск: в январе - сентябре 2026 года экспорт вырос в восемь раз в годовом выражении до 2 млн тонн.

Доля России во вьетнамском импорте угля выросла с 10% в январе - сентябре 2025 года до 17% за девять месяцев этого года отмечают "Ведомости"

Между тем экспорт угля из России увеличился в январе - апреле 2026 года на 4,5% в годовом выражении до 65,7 млн тонн.

Рост поставок вызван вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке, который привел к сокращению экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и повысил спрос на уголь как альтернативное топливо.