Пострадавшая в Старобельске рассказала, как студенты помогали раненым Студенты колледжа в Старобельске помогали раненым спастись от обстрела

Москва23 мая Вести.Студенты колледжа в городе Старобельске, атакованного украинскими террористами, спасали одногруппников, которые из-за ранений не могли выбраться из-под обстрела сами. Об этом рассказала журналистам 15-летняя студентка Мария Мысник, передает ТАСС.

Девочка лежала какая-то на асфальте, я ее подняла, говорю: "Побежали". Она говорит: "Я не побегу, я уже не могу, у меня нога ранена". Ее потом мальчики подхватили и начали помогать бежать ей… Многие своим ходом бежали, бежали к знакомым, к друзьям, к преподавателям, то есть спасались, как могли рассказала Мысник

Ранее мать Марии Мысник Марина Антонова рассказала, что студенты колледжа в Старобельске жили, как одна большая и дружная семья.