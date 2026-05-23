Мать пострадавшей в Старобельске рассказала, как жили студенты Мать пострадавшей в Старобельске: студенты колледжа жили, как дружная семья

Москва23 мая Вести.Студенты атакованного Вооруженными силами Украины колледжа в Старобельске жили дружно, как семья. Об этом сообщила журналистам мать 15-летней студентки Марии Мысник Марина Антонова.

Женщина рассказала, что Мысник надеялась на спасение одногруппниц, которые поддерживали ее на протяжении всего учебного года. Об этом сообщает ТАСС.

Она только узнала, что девочки ее погибли, которые были с ней. Мы приезжали в общежитие, все такие дружные были, вот они были одной семьей. Там не было такого, знаете, она же первокурсница, не было разделения сказала Антонова

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сравнил украинских боевиков, устроивших теракт в Старобельске, с нацистами.