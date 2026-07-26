Пострадавшего в горах Таджикистана российского туриста отправят в Москву Пострадавший в горах Таджикистана российский турист вылетит в Москву 27 июля

Москва26 июл Вести.Российский турист Игорь Байер, который пострадал во время спуска в горах Памира в Таджикистане, вылетит в Москву. Отправка запланирована на 27 июля, сообщил начальник Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧСГО) при правительстве республики Джамшед Камолзода.

Байер вылетит в Москву 27 июля, у него уже имеется билет на этот рейс сказал он ТАСС

Камолзода добавил, что россиянин пребывает "в хорошем здравии".

Также он сообщил, что члены группы, в составе которой шел Байер, продолжат путь.

Игорь Байер пострадал 18 июля во время спуска с перевала Турамыс-1 на высоте 5270 метров. Он получил травмы головы и ноги.