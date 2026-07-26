Москва26 июлВести.Российский турист Игорь Байер, который пострадал во время спуска в горах Памира в Таджикистане, вылетит в Москву. Отправка запланирована на 27 июля, сообщил начальник Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧСГО) при правительстве республики Джамшед Камолзода.
Байер вылетит в Москву 27 июля, у него уже имеется билет на этот рейссказал он ТАСС
Камолзода добавил, что россиянин пребывает "в хорошем здравии".
Также он сообщил, что члены группы, в составе которой шел Байер, продолжат путь.
Игорь Байер пострадал 18 июля во время спуска с перевала Турамыс-1 на высоте 5270 метров. Он получил травмы головы и ноги.