Турист из РФ эвакуирован из Памира и транспортирован в Лахшский район

Пострадавшего в горах Таджикистана туриста РФ транспортировали в Лахшский район Турист из РФ эвакуирован из Памира и транспортирован в Лахшский район

Москва26 июл Вести.Вертолет авиакомпании Таджикистана Shohin Airlines доставил с турбазы на Памире россиянина Игоря Байера в Лахшский район республики, сообщил ТАСС дежурный Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧСГО) при правительстве республики. Россиянин пострадал во время спуска с горы.

Вертолет авиакомпании Таджикистана Shohin Airlines забрал с "Поляны Москвина" российского туриста Игоря Байера и … доставил его в Лахшский район Таджикистана, где находится вертолетная площадка сообщил собеседник агентства

Отмечается, что пострадавшего россиянина доставили в Лахшский район в 08.20 по местному времени (06.20 по Москве)

После этого россиянина перенаправят на автомобиле в Душанбе. Здоровье Байера, как отметил дежурный, хорошее.

Ранее стало известно о спасательной операции по эвакуации 22-летнего российского туриста Игоря в Памире в Таджикистане. Как сообщалось, молодой человек получил травму во время восхождения. Из-за ухудшившихся погодных условий вертолет несколько дней не мог забрать пострадавшего.