Поступления от туристического налога на Камчатке достигли 23 млн рублей В бюджет Камчатского края от туристического налога поступило 23 млн рублей

Москва23 окт Вести.Поступления от туристического налога в Камчатском крае по состоянию на октябрь 2026 года составили 23 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С начала года количество официальных туроператоров в регионе увеличилось со 157 до 167. Классификацию прошли 123 средства размещения — на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время общий фонд превышает 200 объектов говорится в сообщении на официальном сайте правительства региона

Отмечается, что в рамках программы единой субсидии в регионе профинансировали 10 проектов по созданию палаточных лагерей и баз отдыха на природе. В пресс-службе правительства уточнили, что действие программы государственной поддержки продлят на следующий год.