В Камчатском крае льготники получат до 270 тысяч рублей на подключение к газу

Жителям Камчатки компенсируют до 270 тысяч рублей на подключение к газу В Камчатском крае льготники получат до 270 тысяч рублей на подключение к газу

Москва7 окт Вести.На Камчатке льготные категории граждан могут получить компенсацию до 90% расходов на газификацию своих домовладений. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

В регионе продолжается работа по газификации. Местные власти хотят сделать экологичное и экономичное топливо доступным для жителей Камчатки. Программа подключения частного сектора уже действует в ряде населенных пунктов Елизовского муниципального округа.

Для того чтобы подключение дома к газу не становилось финансовым бременем, в регионе действует специальная мера поддержки. Компенсация в размере до 90% затрат (с лимитом до 270 000 рублей) покрывает расходы на прокладку сетей внутри участка и покупку необходимого газового оборудования говорится в сообщении на сайте краевого правительства

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, переход на природный газ снижает расходы на отопление.

Право на компенсацию имеют участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, люди с инвалидностью и пенсионеры.