Москва26 июл Вести.Потомок императора Николая I, ветеран СВО Гавриил Дорошин в беседе ИС "Вести" дал высокую оценку фестивалю "Царские дни" в Екатеринбурге, заявив, что образ царственных мучеников как защитников Отечества сегодня особенно важен.

"Царские дни" завершились 21 июля. Одним из главных событий международного фестиваля стал Царский крестный ход от места казни до места погребения семьи императора Николая II.

Царственные мученики как никогда сейчас актуальны. В них мы находим образ семьи и защитников Отечества. Это был действительно настоящий образ любви, образ семьи и преданности своему Отечеству и Богу в том числе. [Общество] действительно проявляет очень серьезный интерес к нашим царским мученикам. И это очень радует; и тенденция полезная, и, даст Бог, она будет с каждым годом расти и расти сказал Дорошин

Потомок императора родился во Франции. В зоне спецоперации он прослужил на посту командира группы операторов БПЛА.