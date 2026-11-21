Потребление газа на Украине снизилось вчетверо с 1991 года из-за краха экономики Потребление газа на Украине падает из-за развала экономики и промышленности

Москва21 ноя Вести.Объем потребления природного газа на Украине за период с 1991 года снизился по меньшей мере в четыре раза, причиной чего стал развал экономики и промышленности страны.

К такому выводу пришли аналитики ТАСС, изучив данные Министерства энергетики Украины.

Так, в 1990 году, когда Украина еще входила в состав СССР, объем годового потребления газа оценивался примерно в 80 млрд кубометров. В 2025 году этот показатель опустился приблизительно до 22 млрд кубометров.

В 2026 году негативный тренд не просто сохранился, но и усилился: новая волна снижения потребления газа была связана с остановкой ряда крупных промышленных предприятий, прежде всего металлургических заводов, в сентябре-октябре.

На текущий момент объем суточного потребления газа составляет около 15-20 млн кубометров. При таких темпах годовой объем потребления составит около 7,2 млрд кубометров, то есть почти более чем в 10 раз меньше, чем в начале 1990-х. Объемы потребления газа заметно возрастают с наступлением холодов, но даже этот рост не исправит ситуацию, и в 2026 году уровень потребления газа будет ниже, чем в предыдущем году, отмечает агентство.

В советский период на Украине работало много крупных предприятий, которые выпускали продукцию машиностроения, судостроения и авиастроения, однако после распада СССР страна вступила в фазу депопуляции и деиндустриализации, большинство предприятий оказались закрыты или существенно снизили объемы производства.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предрек Украине ситуацию, когда единственное, что ей останется из-за потери промышленности, – это ходить с мотыгой в поле.