Полковник Горелых рассказал о мальчике, погибшем в резонансном ДТП с автобусом

Появились подробности о мальчике, погибшем в ДТП с автобусом в Екатеринбурге Полковник Горелых рассказал о мальчике, погибшем в резонансном ДТП с автобусом

Москва12 июн Вести.Мальчика, погибшего при наезде автобуса на людей вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева в Екатеринбурге, звали Саша, он был 2016 года рождения, 1 сентября должен был пойти в четвертый класс, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых, передает ИА "Уральский меридиан".

По его словам, Саша учился в школы №48 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Его мама Екатерина Соколова возглавляла родительский комитет этой школе. Трагическое ДТП произошло, когда женщина с сыном возвращались домой после спектакля в театре эстрады. Погибли оба.

Отец семейства со старшим сыном в тот роковой день уехали в командировку. Поэтому тревогу забили только тогда, когда Саша, который ходил в летний лагерь в соседнюю школу, на следующий день не явился в группу, отметил Горелых.

Соболезнования родным погибших выразили администрация школы, соседи и коллеги погибшей женщины, они пообещали оказать помощь в организации похорон.

Расследование продолжается, и виновные не уйдут от ответственности, подчеркнул начальник пресс-службы.

Помимо Саши и его мамы, в том страшном ДТП погибли еще два человека, шестеро получили травмы. Возбуждено два уголовных дела: по факту нарушения ПДД и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя и директора транспортной компании, которой принадлежал попавший в аварию автобус, суд отправил под арест.