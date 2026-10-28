Появились кадры с дачи, на которой могут находиться останки Тарховых

Появилось видео с дачи Таисии Киселевой, где могут находиться останки Тарховых Появились кадры с дачи, на которой могут находиться останки Тарховых

Москва28 окт Вести.Опубликованы кадры с дачи, на которой могут находиться останки убитых супругов Тарховых. Их показали в программе Андрея Малахова, сообщает ИС "Вести".

Накануне внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве бабушки и дедушки, сообщила в суде, что останки Виктора и Натальи Тарховых могут находиться на даче Таисии Киселевой, которая была переписана на ее сына Бичико Метревели.

Как сообщила Екатерина, именно Таисия Киселева, Бичико и Магда Метревели могут знать, где захоронены останки. Также внучка экс-мэра Самары предположила, что на этой даче могут быть захоронены головы бабушки и дедушки.

Дом находится в глуши среди частных домов, где бывает немного народу и нет камер наблюдения.

Следственные действия здесь уже проходили, осматривался каждый сантиметр дома и участка, но никаких останков не было найдено рассказал корреспондент в эфире программы

По его словам, за домом расположена заброшенная территория на краю обрыва. Она покрыта густой почти непроходимой растительностью и идеально подходит для сокрытия останков и улик.

Кроме того, корреспондент пообщался с Таисией Киселевой. Женщина уверяет, что очень давно не общалась с Нателлой и не имеет понятия о ее местонахождении. По ее словам, дочь в детстве была прилежной, послушной и очень умной девочкой и даже претендовала на золотую медаль, что с ней стало потом Таисия Ивановна предположить не смогла.

Также Киселева считает, что Бичако и Магда ни в чем не виноваты, они живут обычной жизнью, практически сводят концы с концами и понятия не имеют, что происходило с Нателлой и Екатериной Бельской.