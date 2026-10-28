Москва28 октВести.Опубликованы кадры с дачи, на которой могут находиться останки убитых супругов Тарховых. Их показали в программе Андрея Малахова, сообщает ИС "Вести".
Накануне внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве бабушки и дедушки, сообщила в суде, что останки Виктора и Натальи Тарховых могут находиться на даче Таисии Киселевой, которая была переписана на ее сына Бичико Метревели.
Как сообщила Екатерина, именно Таисия Киселева, Бичико и Магда Метревели могут знать, где захоронены останки. Также внучка экс-мэра Самары предположила, что на этой даче могут быть захоронены головы бабушки и дедушки.
Дом находится в глуши среди частных домов, где бывает немного народу и нет камер наблюдения.
Следственные действия здесь уже проходили, осматривался каждый сантиметр дома и участка, но никаких останков не было найденорассказал корреспондент в эфире программы
По его словам, за домом расположена заброшенная территория на краю обрыва. Она покрыта густой почти непроходимой растительностью и идеально подходит для сокрытия останков и улик.
Кроме того, корреспондент пообщался с Таисией Киселевой. Женщина уверяет, что очень давно не общалась с Нателлой и не имеет понятия о ее местонахождении. По ее словам, дочь в детстве была прилежной, послушной и очень умной девочкой и даже претендовала на золотую медаль, что с ней стало потом Таисия Ивановна предположить не смогла.
Также Киселева считает, что Бичако и Магда ни в чем не виноваты, они живут обычной жизнью, практически сводят концы с концами и понятия не имеют, что происходило с Нателлой и Екатериной Бельской.