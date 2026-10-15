За 4 года Тархова передала внуку Киселевой свыше 11 млн рублей Тархова перевела родственнику Светланы Метревели свыше 11 млн рублей за 4 года

Москва15 окт Вести.Екатерина Тархова с 2021 по 2025 год перевела Дачи Метревели — внуку Таисии Киселевой, сыну Ирины Метревели и ближайшему родственнику, с которым проживала Светлана Метревели, более 7,5 млн рублей.

Еще 3,9 млн рублей она перевела ему отдельно.

Об этом обвиняемая в убийстве бабушки и дедушки – экс-мэра самары Виктора Тархова и его жены Натальи сообщила в ходе заседания суда, которое проходит 15 октября в Самаре, передает ИС "Вести".

Также Тархова сообщила о своих регулярных контактах с гадалкой Зинаидой, которая проводила за вознаграждение обряды на привлечении любви и гармонии в семье.

Обвиняемая пояснила суду, что к гадалке она обращалась примерно раз в неделю, иногда дважды.

Об убийстве супругов Тарховых стало известно в феврале прошлого года, в совершении преступления в мае 2025 г. призналась их внучка Екатерина. По предварительным данным, она отравила своих бабушку и дедушку, тела которых потом заморозили азотом, расчленили и выбросили на помойку.