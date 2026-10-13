Москва13 октВести.Куклы вуду Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своего деда и бабушки - бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, привезли якобы от Нателлы Метревели в конце 2023 года, сообщает ИС "Вести".
Суд проходит 13 октября в областном суде Самары.
Куклу привезла Таисия Киселева, якобы от Нателлы. Это был конец 2023 годастало известно в ходе заседания
Ранее Екатерина заявила, что длительный период испытывала психологическое давление, а обстановка в семье была напряженной из-за высокого положения ее дедушки, который всю жизнь занимал руководящие должности.
Также Тархова отрицает свою причастность к расчленению родственников.
Об убийстве Виктора и Натальи Тарховых стало известно в феврале прошлого года. Сообщалось, что экс-мэра Самары и его жену отравили, а тела заморозили, расчленили и выбросили на помойку.
Вину в убийстве в мае текущего года признала их внучка Екатерина.
По заключению экспертов, в момент совершения преступления Тархова была психически здорова.