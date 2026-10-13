Тархова получила куклу вуду от Нателлы Метревели три года назад

Куклу вуду передала Тарховой Нателла Метревели Тархова получила куклу вуду от Нателлы Метревели три года назад

Москва13 окт Вести.Куклы вуду Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своего деда и бабушки - бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, привезли якобы от Нателлы Метревели в конце 2023 года, сообщает ИС "Вести".

Суд проходит 13 октября в областном суде Самары.

Куклу привезла Таисия Киселева, якобы от Нателлы. Это был конец 2023 года стало известно в ходе заседания

Ранее Екатерина заявила, что длительный период испытывала психологическое давление, а обстановка в семье была напряженной из-за высокого положения ее дедушки, который всю жизнь занимал руководящие должности.

Также Тархова отрицает свою причастность к расчленению родственников.

Об убийстве Виктора и Натальи Тарховых стало известно в феврале прошлого года. Сообщалось, что экс-мэра Самары и его жену отравили, а тела заморозили, расчленили и выбросили на помойку.

Вину в убийстве в мае текущего года признала их внучка Екатерина.

По заключению экспертов, в момент совершения преступления Тархова была психически здорова.