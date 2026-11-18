Москва18 ноя Вести.В России завершились съемки исторического сериала "Голицын", посвященного жизни князя Льва Голицына, одного из основоположников отечественного виноделия. Онлайн-кинотеатры Wink и Иви совместно с телеканалом "Россия" также представили первый тизер проекта.

Действие сериала разворачивается в конце XIX века. После конфликта с отцом молодой князь Лев Голицын оказывается в Петербурге, где начинается его путь к признанию. Герою предстоит найти любовь и друзей, столкнуться с противниками и посвятить себя развитию российского виноделия.

По сюжету Голицын вступает в противостояние с иностранными виноторговцами, стремящимися сохранить монополию на российском рынке, и коррумпированными чиновниками.

Главную роль исполнил Данила Козловский. Режиссером-постановщиком выступил Сергей Чекалов, известный по проектам "Константинополь", "Бизон: Дело манекенщицы" и "Запасный выход".

Исторические проекты снимать непросто: нужно воссоздать эпоху и учесть все мелочи… Мы старались соблюсти все нюансы, но все-таки у нас есть элемент художественного вымысла, поэтому где-то мы позволяли себе свободу трактовок тех или иных событий. Мы рассказываем историю про виноградарство и виноделие, погружаемся в этот мир – и стараемся сделать все, чтобы зритель погрузился вместе с нами рассказал Чекалов

Съемки проходили в нескольких регионах России, в том числе в подмосковных усадьбах Середниково, Воробьево, доме купцов Аигиных, исторических зданиях Санкт-Петербурга и горах Дагестана. Отдельные эпизоды снимали в каньонах и на обрывах, где процесс осложняли погодные условия и высокое атмосферное давление.

Премьера исторической драмы состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и Иви, а также на телеканале "Россия". Точную дату выхода объявят позднее.