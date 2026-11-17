В России снимают сериал "Титаны" о соперничестве двух атомных держав за Арктику Кравченко и Добронравов сыграют советских ученых в историческом сериале "Титаны"

Москва17 ноя Вести.Съемки многосерийной исторической драмы "Титаны", посвященной созданию советского атомного флота и соперничеству СССР и США за влияние в Арктике, продолжаются в Москве. Об этом сообщили авторы проекта.

Премьера состоится на медиаплатформе СМОТРИМ, после чего проект покажут в эфире телеканала "Россия".

Действие сериала разворачивается в 1952 году. После того как в США приступают к строительству первой атомной подводной лодки "Наутилус", Совет Министров СССР принимает постановление о разработке объекта №627. Под этим секретным обозначением скрывается проект первой советской атомной субмарины.

Руководить научной частью работ поручают физику Анатолию Александрову, роль которого исполнит Алексей Кравченко. Его ближайшего соратника и друга Игоря Курчатова сыграет Виктор Добронравов.

Режиссером проекта выступает Нурбек Эген, который до этого режиссировал исторический многосерийный фильм "Атом", завоевавший премии "Золотой орел" и "ТЭФИ".

На этот раз мы рассказываем об атомном флоте Советского Союза и о том, как используется атомная энергия в мирных целях. Но это сегодня легко говорить, что используется. А ведь для начала надо было придумать, как ее применить, сделать так, чтобы на это выделялись средства, разработать и создать реакторы для атомных подводных лодок и ледоколов. Это стоило ученым – героям нашего фильма – огромных усилий. И очень хочется рассказать об этих людях – великих академиках, которые оставили нам это наследие отметил Эген

Производством сериала занимается кинокомпания "Перевал" при участии телеканала "Россия" и поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").