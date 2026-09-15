В Дагестане завершились съемки сериала "Голицын" с Козловским в главной роли Завершился дагестанский этап съемок исторического проекта "Голицын"

Москва15 сен Вести.В Дагестане завершился съемочный блок масштабного исторического сериала "Голицын" совместного производства онлайн-кинотеатров Wink, Иви и телеканала "Россия". Основными локациями для съемок стали высокогорный Хунзах и Дербент, а далее съемочная группа переместится в Санкт-Петербург.

Многосерийная драма посвящена князю Льву Голицыну, основоположнику русского промышленного виноделия. Главную роль в проекте исполнил Данила Козловский, режиссером выступил Сергей Чекалов, а в актерский состав также вошли Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин и другие.

Генеральный продюсер "НМГ Студии" Федор Бондарчук отметил стремительное развитие киноинфраструктуры в Дагестане, подчеркнув, что регион стал важной точкой притяжения для создателей крупных кинопроектов.