Пожар в Финляндии уничтожил до пятой части семенного картофеля Пожар в Финляндии уничтожил до 20% производства семенного картофеля

Москва6 ноя Вести.Крупный пожар в складском комплексе финской общины Тюрнявя уничтожил до пятой части годового объема производства семенного картофеля в стране. Об этом сообщила директор отдела растениеводства управления по продовольствию Ханна Котермаа.

Возгорание произошло в ночь на 6 ноября в провинции Северная Остроботния. Огонь охватил около 4 тысяч квадратных метров и полностью уничтожил четыре складских корпуса, в которых находилось 4,2 тысячи тонн картофеля. О пострадавших не сообщается.

Ущерб был настолько велик, что в пятницу состоялось заседание Министерства сельского хозяйства и лесоводства для обсуждения ситуации с семенным картофелем сказала Котермаа в комментарии телеканалу Yle

По ее словам, происшествие стало ужасной трагедией с точки зрения фермерского хозяйства. При этом представитель ведомства подчеркнула, что происшествие не должно непосредственно отразиться на потребителях.

Ранее данные Евростата показали рост уровня безработицы в Финляндии. Страна возглавила список стран Евросоюза с показателем 10,5%.