Москва26 октВести.Пожары произошли на ряде предприятий Воронежской области после атаки украинских дронов, сообщает губернатор региона Александр Гусев в MAX.
По его данным, минувшей ночью и утром уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. При террористической атаке погибли 2 человека, 17 ранены, основное число раненых находились в поезде, на который упали обломки БПЛА.
Также возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях (без существенных последствий), деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативеотметил глава региона
Он добавил, что почти во всех районах города фиксируются повреждения фасадов и окон.