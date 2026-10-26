Возгорания произошли на ряде предприятий Воронежской области после налета дронов

Пожар возник на промпредприятиях в Воронежской области после налета дронов ВСУ Возгорания произошли на ряде предприятий Воронежской области после налета дронов

Москва26 окт Вести.Пожары произошли на ряде предприятий Воронежской области после атаки украинских дронов, сообщает губернатор региона Александр Гусев в MAX.

По его данным, минувшей ночью и утром уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. При террористической атаке погибли 2 человека, 17 ранены, основное число раненых находились в поезде, на который упали обломки БПЛА.

Также возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях (без существенных последствий), деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе отметил глава региона

Он добавил, что почти во всех районах города фиксируются повреждения фасадов и окон.